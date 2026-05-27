«Плоские нары»: митрополит Иларион рассказал о содержании в чешском СИЗО

Митрополит Иларион, которого освободили после задержания в Чехии, в среду, 27 мая, заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться.
— Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было — плоские нары. Спать получалось только урывками, — подчеркнул священнослужитель.
Также он указал один из адресов, связанных с местом содержания и процессуальными действиями, — Pražská 864, Unhošť. Согласно информации на сайте чешской полиции, по этому адресу находится районный департамент города Унгошть в районе Кладно Среднечешского края Чехии, передает Telegram-канал Илариона.
Чешские власти арестовали митрополита 24 мая на одной из автозаправок после выезда от храма Петра и Павла в Карловых Варах по подозрению в перевозке наркотических веществ. В ходе проверки в багажнике правоохранители якобы нашли четыре контейнера с веществом белого цвета. Позднее адвокат священнослужителя сообщил, что основанием для задержания стало анонимное письмо, поступившее в полицию.
26 мая власти Чехии освободили митрополита Илариона и его оператора.