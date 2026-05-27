От футбола до Comic Con: чем удивят детей летом в Казахстане

Бесплатные секции, новые футбольные поля, фестивали, лагеря, национальные виды спорта и даже «Игры будущего» — летом подростков вытаскивают из телефонов на стадионы и площадки, передает DKNews.kz.
На заседании Правительства министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов озвучил цифры: детский спорт в стране выходит на новый уровень. 1,8 миллиона детей и подростков занимаются спортом на постоянной основе, это 34,6 процента от общего числа несовершеннолетних. Власти хотят увеличить этот показатель до 45 процентов к 2029 году.
Бесплатные секции, лагеря и тысячи спортивных площадок.
По стране работают 922 клуба физической подготовки, где занимаются более 305 тысяч детей. Около 400 тысяч школьников посещают 526 детско-юношеских спортивных школ.
Спортивная жизнь не останавливается даже летом. Во время каникул откроют оздоровительно-спортивные лагеря в Акмолинской области, Восточном Казахстане и на Алаколе.
Казахстан массово строит футбольные поля.
Один из самых заметных проектов — строительство футбольных площадок в регионах и селах. Реализуют 685 проектов за счет бюджета и частных инвестиций, открыто 520 площадок. В ближайшее время появятся еще шесть — в Атырауской, Туркестанской областях и области Ұлытау. Власти делают ставку на дворовый спорт.
Лето пройдет под знаком чемпионатов и национального спорта.
В Казахстане планируют провести не менее 10 республиканских турниров для детей от 9 до 15 лет. Особое внимание уделят национальным видам спорта. Во время каникул состоятся международные турниры по тоғызқұмалақ, чемпионаты Казахстана по жамбы ату, аударыспақ, асық ату, қазақ күресі и стрельбе из лука.
Во всех регионах пройдут марафоны, забеги, спартакиады и массовые спортивные праздники ко Дню защиты детей и Дню спорта.
Астана примет «Игры будущего».
Одно из самых громких событий 2026 года — «Игры будущего» в Астане с 29 июля по 9 августа. Ожидается участие около тысячи студентов-волонтеров, главной аудиторией станут дети и подростки. Турнир объединяет классический спорт, технологии и киберспорт.
Более 220 тысяч детей занимаются бесплатно.
В Казахстане работают свыше 7 тысяч бесплатных спортивных секций, которые посещают более 220 тысяч детей. Программа продолжит действовать и летом, что важно для семей, не способных оплатить дорогие спортивные клубы.
Инклюзивный спорт становится нормой.
Развивают спорт для детей с особыми потребностями. Летом пройдут Национальные инклюзивные игры «Жулдызай» по восьми видам спорта. В регионах продолжают строить инклюзивные спортивные центры, такие объекты уже работают в Астане, Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. В ближайшие три года планируется открытие новых инклюзивных центров во всех регионах.
Детям оплатят перелеты по Казахстану.
Власти делают ставку на детский туризм. Программа Kids Go Free субсидирует авиабилеты для путешествий внутри Казахстана. С момента запуска программой воспользовались более 7 тысяч детей, в этом году еще около 2 тысяч школьников получат возможность бесплатно путешествовать.
Comic Con, NomadFest и фестиваль лотосов.
Лето 2026 года обещает стать насыщенным для молодежи. В календарь включили более 20 крупных мероприятий, среди которых NomadFest, Balkhash Tour Fest, фестиваль «Көкмайса», молодежный фестиваль «Алакөл толқыны», экологический фестиваль «Лотоса», Comic Con Astana и авиационный фестиваль «Небо Байсерке».
Казахстан создает для подростков альтернативу «лету в телефоне» через спорт, путешествия, фестивали и живое общение. Это уже не просто инициатива, а полноценная государственная стратегия нового поколения.