От футбола до Comic Con: чем удивят детей летом в Казахстане

На заседании Правительства министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов озвучил цифры: детский спорт в стране выходит на новый уровень. 1,8 миллиона детей и подростков занимаются спортом на постоянной основе, это 34,6 процента от общего числа несовершеннолетних. Власти хотят увеличить этот показатель до 45 процентов к 2029 году.