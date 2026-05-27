Известный красноярский строитель Александр Клименков запустил в Красноярске новый фасадный бренд

В Красноярске открылся офис новой компании «Руфас», учредителем которой выступил известный предприниматель и ведущий эксперт в области фасадного строительства Александр Клименков.
Компания специализируется на комплексных решениях по утеплению и облицовке как многоэтажных зданий, так и частных домов. Под брендом «Руфас» будут производиться алюминиевые и стальные композитные панели с огнестойким наполнителем, металлические кассеты, фиброцементные плиты, искусственный камень и 8 видов сертифицированных систем крепления под разные виды облицовочных материалов. Главным инженерным новшеством стали кронштейны с несущим терморазрывом, которые исключают потерю тепла.
«Фасадный рынок продолжит развиваться за счет огромных объемов ремонта старого жилого фонда и возведения новых зданий. Создавая этот проект, мы опирались на многолетний опыт, чтобы отсечь все прежние ошибки отрасли и сделать идеальный продукт. Отличие нового бренда заключается в акценте на энергоэффективности. Нам важно, чтобы конструкции не промерзали, а монтажникам было удобно с ними работать. Сибирь, Дальний Восток и Север особенно нуждаются в теплых домах. Качественное наружное утепление останавливает деградацию стен от перепадов температур и продлевает срок службы здания на десятилетия», — комментирует основатель компании Александр Клименков.
В планах команды к 2026 году развернуть полноценную федеральную сеть с представительствами в разных регионах и локализацией основных мощностей на территории Красноярского края, а в перспективе — выйти на рынки ближнего зарубежья.
Презентацию нового бренда посетили ведущие застройщики и архитекторы края. Представители профессионального сообщества отметили высокую практическую ценность продукции для местного рынка.
«Навесные фасады остаются самой востребованной технологией на рынке, поскольку работать с ними можно круглогодично, вне зависимости от сезона, — отмечает учредитель строительной группы “Готика” Андрей Тихонов. — Александр Клименков стоял у истоков этого направления в России. Его объекты всегда отличались уникальным сочетанием высокого качества, выдержанных сроков и гибкой ценовой политики, поэтому мы как заказчики, целиком и полностью доверяем его команде и рады появлению на рынке обновленного мощного бренда».
Генеральный директор проектной мастерской «А2» Борис Шаталов добавил, что городу сейчас не хватает смелых архитектурных решений, а новая компания способна опередить время и дать проектировщикам нужный эстетический инструмент. Команды уже ведут совместную работу над созданием облика будущего красноярского Дворца молодежи.
До запуска нового предприятия Александр Клименков более 25 лет руководил с партнерами одной из крупнейших фасадных компаний России. Последние 10 лет он также активно занимается общественной деятельностью на посту президента Краевой спортивной федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.
