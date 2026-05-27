Нижегородский аэропорт вернулся к штатному режиму работы после ограничений

Из-за временного закрытия воздушного пространства в гавани скорректировали расписание. На утро 27 мая был отменен рейс авиакомпании «Россия» в Москву (Шереметьево), который должен был вылететь в 09:40. Кроме того, задержаны три вылета: самолет авиакомпании Shirak Avia в Ереван перенесен с 04:00 на 10:00, рейс авиакомпании «Россия» в Шарм-эль-Шейх сдвинут с 07:00 на 10:00, а борт авиакомпании Red Wings в Екатеринбург отправится в 12:10 вместо 10:50.