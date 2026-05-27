Нижегородский аэропорт вернулся к штатному режиму работы после ограничений

Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, из-за чего в воздушной гавани изменилось расписание нескольких рейсов.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова полностью возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены ранее введенных ограничений. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на данный момент все службы работают в штатном режиме. Пассажиров, находящихся в терминале, просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи и за актуальной информацией на онлайн-табло.

Напомним, временные ограничения вводились в нижегородском аэропорту в ночное время для обеспечения безопасности полетов.

Из-за временного закрытия воздушного пространства в гавани скорректировали расписание. На утро 27 мая был отменен рейс авиакомпании «Россия» в Москву (Шереметьево), который должен был вылететь в 09:40. Кроме того, задержаны три вылета: самолет авиакомпании Shirak Avia в Ереван перенесен с 04:00 на 10:00, рейс авиакомпании «Россия» в Шарм-эль-Шейх сдвинут с 07:00 на 10:00, а борт авиакомпании Red Wings в Екатеринбург отправится в 12:10 вместо 10:50.

Ранее сообщалось, что вылет самолета в Анталью задержали в аэропорту Нижнего Новгорода.