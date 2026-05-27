В Волгограде в новом купальном сезоне за безопасностью на воде проследят дроны

В регионе усилят профилактику несчастных случаев на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области готовятся к открытию купального сезона 2026 года. В Волгограде планируют открыть 4 официальных пляжа. Власти и спасатели озабочены снижением количества происшествий на воде, активно готовят добровольцев, умеющих оказывать первую помощь. К обеспечению безопасности купающихся в этом году привлекут даже БПЛА. Дроны смогут даже подлетать к заплывающим в опасную зону нарушителям и предупреждать об опасности.

Об использовании беспилотной авиации рассказал председатель Волгоградской областной организации ВОСВОД Эдуард Протопопов. Дроны будут мониторить всю прибрежную полосу.

— Беспилотники оборудованы громкоговорителем, на безопасном расстоянии от отдыхающих они могут предупреждать о какой-нибудь ситуации, останавливать людей, реагировать, если кому-то станет плохо, — рассказал Эдуард Протопопов.

Напомним, в Волгоградской области опубликовано постановление губернатора, в котором прописали правила безопасности на водных объектах. Касаются они и организаторов пляжного отдыха, и купающихся, и любителей активного отдыха. Читайте, какие правила катания на сапборде, вейксерфе и других средствах активного отдыха установили власти в Волгограде и области.

