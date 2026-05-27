Иностранные студенты ИРНИТУ — финалисты конкурса «WOW! RUSSIA»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Иностранные студенты, изучающие русский язык на базе Департамента лингводидактики русского языка Байкальского института БРИКС ИРНИТУ, приняли участие в конкурсе «WOW! RUSSIA».
Участники создавали медиаматериалы о своей жизни, учебе и культурных впечатлениях, публиковали их в социальных сетях на родном языке и делились личным опытом получения образования в России.
Всего на конкурс поступило более 900 заявок от 532 иностранных студентов из 32 стран мира. По итогам отборочного этапа был сформирован пул из 85 финалистов, приглашенных к участию в медиамастерской «WOW! RUSSIA». Студенты ИРНИТУ Жолифак Нонньи Лорен, Цзыцянь Чжан и Мухтар Ибрахим Ладан оказались в числе приглашенных участников.
Медиамастерская проходила 8−11 апреля на площадке Мастерской управления «Сенеж». Мероприятие организовали АНО «Национальные приоритеты» и Министерство науки и высшего образования РФ.
Программа началась с торжественной церемонии открытия и награждения с участием заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, а также руководителей АНО «Национальные приоритеты». В течение трёх дней студенты слушали лекции и посещали практические занятия, подготовленные экспертами ведущих российских медиа, включая RT, НТВ и платформу VK.
Образовательная часть программы была посвящена современным медиатехнологиям, искусственному интеллекту, межкультурной коммуникации, развитию личного бренда и работе с глобальной аудиторией.
«Это была очень интересная поездка и познавательное мероприятие. Я смогла узнать много нового, познакомилась со студентами из других стран и университетов», — рассказывает студентка Подготовительного отделения Жолифак Нонньи Лорен.
Одним из ключевых событий стало посещение штаб-квартиры VK, где участники познакомились с цифровой экосистемой компании и внутренними процессами её работы. Кроме того, в рамках презентаций стран и совместных проектов студенты обменялись личным опытом и идеями.
«Мы не просто научились чему-то полезному. Это была хорошая возможность увидеть, как идеи обретают жизнь, и встретить ярких людей, которые их воплощают. Я нашла друзей со всего мира и уехала с мероприятия с новыми навыками, а самое главное — с более объемным пониманием российской культуры и людей», — комментирует своё участие Цзыцянь Чжан.
Фото Цзыцянь Чжан с сайта ИРНИТУ.