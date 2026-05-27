В Красноярске усилили проверки мотоциклистов

Главная цель проверок является профилактика ДТП с участием мотоциклистов. Инспекторы патрулируют не только крупные городские магистрали, но и частный сектор, а также дачные массивы, где часто фиксируют нарушения. За последние четыре дня в Красноярске и Дивногорске в отношении водителей мототранспорта составили более 50 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. Также 7 мотоциклов эвакуировали на спецстоянку. Причиной стало отсутствие водительских удостоверений у водителей.