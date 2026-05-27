Как в Сибири вырастить роскошный розарий, арбузы и виноград

Способов защиты винограда от низких температур несколько. Его сажают в глубокие траншеи, засыпают землей, укрывают всеми возможными утеплителями, вплоть до одеял. И каждый из этих способов не лишен своих недостатков, иногда губительных. Самый большой враг зимующего винограда — сырость. Лоза вымокает, и пришедшие низкие температуры разрывают клетки в первую очередь почек, а затем и лоз. Проблема решается постройкой сухого укрытия. Выглядит это очень просто — из четырех досок сколачивается короб, низ его засыпается глиной. После осенней обрезки куст очищается от листвы, лишние лозы удаляются, оставшиеся обрезают и укладывают в короб как можно ближе к земле. А потом укрывают в два слоя любым нетканым материалом. Сверху кладутся доски, затем пленка. Таким образом образуется сухое укрытие. А остальное сделает снег — этого добра в Сибири много.