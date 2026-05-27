Как в Сибири вырастить роскошный розарий, арбузы и виноград

Сибирь считается зоной рискованного земледелия. Часто в мае снег здесь еще не сошел, а в сентябре — уже выпал. Июнь тоже, бывает, «радует» заморозками ниже нуля. Ну что, скажите на милость, можно вырастить в таких условиях? Разве что картошку. Но красноярские дачники не сдаются. Капелька удачи, море трудолюбия, и вот уже садовый участок превращается в красивейший розарий. Или в место, где переплетаются между собой лозы, на которых зреют упругим боком самые изысканные сорта винограда. И даже на обычном балконе можно вырастить вкуснейший арбуз весом почти в 10 кило.
Роза хочет быть красивой.
У хозяйки одного из крупнейших в Сибири розариев Оксаны Емельяновой рабочий сезон, несмотря на конец мая, еще не начался.
— Погода в этом году капризная, на даче еще ни один одуванчик из-под земли не вылез. Верный признак, что и розы открывать рано. Но надеюсь, мои красавицы перезимовали благополучно, — говорит она.
Розами женщина увлекается уже 10 лет. Однажды купила у бабушки на рынке маленький розовый кустик. Еще через год клумба разрослась до пяти кустов — и это было только начало. Случались и неудачи, как, например, когда начинающий розовед купила на том же рынке сразу 36 кустов и не один из них не пережил зиму.
— Тогда я начала разбираться в селекции, поняла, что даже к советам специалистов надо прислушиваться выборочно, делить их на разные климатические зоны. Что хорошо, скажем, для центральной части России, не подойдет в Сибири с коротким летом и резкими перепадами температур, — говорит она.
Сейчас на дачном участке Оксаны под Красноярском цветут и радуют взгляд около 100 сортов. И на рынке женщина их больше не покупает — выписывает в лучших питомниках России и Беларуси, объединяя в клумбы с самыми причудливыми названиями. Есть в розарии клумбы «Пеппи — Длинный чулок», «Клумба Знаменитостей»…
— Многие сорта прекрасно приживаются в нашем климате. А то, что в Сибири зимой снега по пояс, так это даже хорошо — зимовать теплее. Дайте розе хотя бы малейший шанс — и она вся покроется бутонами! Возможно, она, как и любая женщина, просто хочет быть красивой, и точка! — смеется розовед.
Совет от Оксаны Емельяновой.
При разведении роз в Сибири Оксана в первую очередь советует ориентироваться на зоны морозостойкости. В ее коллекции большинство кустов относятся к 3-й, 4-й и 6-й зоне. Другими словами, растения могут зимовать при температуре от минус 23 до 34 градусов. Весной, когда лучи солнца наиболее активные, не ленитесь прикрывать розы от прямого воздействия ультрафиолета, с утра и часов до четырех. Достаточно накинуть сверху защитный материал, оставив поступления света сбоку. Так можно избежать солнечного ожога.
Поговорить с лозой.
— Последнее приобретение — французский «Триумф Эльзаса» и немецкий «Солярис», — хвастается виноградарь. — Правда, плодоносить начнут не скоро, им теперь три года расти.
История Сергея Бурдиса началась с того, что однажды он решил доказать: виноград в сибирских широтах — не чудо дивное, а обычная культура. И хотя бы одна лоза должна расти на каждой сибирской даче.
До многого пришлось доходить своим умом. Выписывал книжки, действовал методом проб и ошибок, набирал опыт.
— Красноярск — не Кубань, здесь другой подход нужен. Лоза у нас в Сибири просыпается, когда сойдет снег, в конце мая — начале июня. В конце июня отцветает и начинает созревать — до сентября. Иногда разговариваю с лозой, ругаю, если плохо растет. А почему не поговорить? Она же живая! — убежден сибирский виноградарь.
Совет от Сергея Бурдиса.
Способов защиты винограда от низких температур несколько. Его сажают в глубокие траншеи, засыпают землей, укрывают всеми возможными утеплителями, вплоть до одеял. И каждый из этих способов не лишен своих недостатков, иногда губительных. Самый большой враг зимующего винограда — сырость. Лоза вымокает, и пришедшие низкие температуры разрывают клетки в первую очередь почек, а затем и лоз. Проблема решается постройкой сухого укрытия. Выглядит это очень просто — из четырех досок сколачивается короб, низ его засыпается глиной. После осенней обрезки куст очищается от листвы, лишние лозы удаляются, оставшиеся обрезают и укладывают в короб как можно ближе к земле. А потом укрывают в два слоя любым нетканым материалом. Сверху кладутся доски, затем пленка. Таким образом образуется сухое укрытие. А остальное сделает снег — этого добра в Сибири много.
А вам слабо?
У красноярки Марии Приймак — двойной праздник. Как раз ко дню рождения любимой дочери поспел результат эксперимента — выращенный прямо на лоджии арбуз, оказавшийся на поверку сочным и сладким. Съели его всем семейством на даче, в дополнение к шашлыку и праздничному торту.
Сама Мария называет себя «садоголик».
— Опыт с бахчевыми культурами у меня уже был. В прошлом году вырастила на даче тыкву весом в 426 килограммов. Растила и арбузы — маленькие, на один кило, так называемые порционные. А тут захотелось, чтобы прям огромный! Теплицы под эту задачу у меня не имелось, но выход был найден — балкон! И все получилось!
Как рассказывает женщина, куст среднеплодного сорта «Бедуин F1» рос без открытого грунта и солнца — под фитолампами в кокосовом субстрате. Опыление Мария провела вручную еще в марте: оторвала мужской цветок и потерла им о женский. На одном растении удалось завязать два плода.
— Первый я срезала на 46-е сутки, — рассказывает Мария. — Весы показали 5069 граммов. На срезе мякоть оказалась насыщенно-красной, с тонкой коркой и мелкими косточками. Ни внешне, ни внутри плод ничем не отличался от арбуза с бахчи — такой же сладкий и сахаристый.
Со вторым арбузом пришлось подождать — он рос и рос. Женщина говорит, что прикидывала, конечно, на сколько он может вытянуть, но все равно цифра на весах ее потрясла: восемь килограммов 776 граммов!
Совет от Марии Приймак.
Главные условия успеха — это мощный полный спектр света и достаточный объем грунта. Дешевые фиолетовые лампы для арбуза не подойдут, нужны специализированные фитосветильники. Куст также важно правильно сформировать: оставить главную плеть и один пасынок, остальные побеги удалять. Еще одно правило, которое огородница соблюдает сама и рекомендует другим, — выращивать привитые растения. Они более стойки к вредителям, хорошо переносят заморозки.