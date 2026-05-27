Вечер четверга в Хабаровске может «подмочить» кратковременный дождь

Дневная температура завтра, 28 мая, понизится в Хабаровске. Правда, по сравнению с предстоящей пятницей, это будет не особенно заметно. Так, если завтра, показатели достигнут +19..+21 °C, то в последний день рабочей недели ожидается уже до +14…+16°C из-за ожидающегося циклона, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предстоящей ночью в краевой столице будет около +7..+9 °C. Северо-восточный ветер от слабого до умеренного. В целом четверг пройдет без существенных осадков, но вечером синоптики Дальневосточного УГМС не исключают вероятность кратковременного дождя.
Прогноз для Комсомольска-на-Амуре порадует больше: днем воздух прогреется до +22..+24 °C, ночью не опустится ниже +4..+6 °C, осадков не ожидается, а северо-западный ветер будет умеренным.
Южная часть региона ощутит приближение циклона уже завтра, 28 мая. Днем пройдет кратковременный дождь, температура опустится до +14..+19 °C. Ночью столбик термометра покажет +6..+9 °C. Ветер северо-западный, 7−12 м/c.
На севере края день пройдет без существенных осадков, за исключением Охотского округа, где синоптики на сутки прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега при температуре +5..+7 °C днем и +3..+5 °C ночью. В остальном же в этой части края температура составит +9..+24 °C и +1..+4 °C соответственно. Ветер умеренный, различных направлений.
Гидрологический прогноз говорит о том, что вода в Амуре у Хабаровска прогрелась уже до +14°C, а уровень реки доходит до отметки 106 см, что на 8 см ниже прошлого значения. Для Комсомольска-на-Амуре актуальна отметка в 135 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре фиксируется 126 см.