Вечер четверга в Хабаровске может «подмочить» кратковременный дождь

Гидрологический прогноз говорит о том, что вода в Амуре у Хабаровска прогрелась уже до +14°C, а уровень реки доходит до отметки 106 см, что на 8 см ниже прошлого значения. Для Комсомольска-на-Амуре актуальна отметка в 135 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре фиксируется 126 см.