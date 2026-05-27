В Хабаровске осуждён мошенник из Комсомольска-на-Амуре, похитивший 680 тысяч рублей

Как установили в прокуратуре Центрального района Хабаровска, преступление совершалось в период с июля 2024 года по март 2025 года. В это время осуждённый отбывал наказание в виде принудительных работ. Однако вместо исправления он вошёл в доверие к мужчине, которому требовалась квалифицированная юридическая помощь. Злоумышленник сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что может решить его вопрос через знакомых юристов. Чтобы убедить жертву в серьёзности своих намерений, мошенник изготовил поддельный документ от имени должностных лиц правоохранительных органов. В результате мужчина лишился 680 тысяч рублей.