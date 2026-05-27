В Хабаровске осуждён мошенник из Комсомольска-на-Амуре, похитивший 680 тысяч рублей

Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре. Мужчина признан виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорён к реальному сроку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установили в прокуратуре Центрального района Хабаровска, преступление совершалось в период с июля 2024 года по март 2025 года. В это время осуждённый отбывал наказание в виде принудительных работ. Однако вместо исправления он вошёл в доверие к мужчине, которому требовалась квалифицированная юридическая помощь. Злоумышленник сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что может решить его вопрос через знакомых юристов. Чтобы убедить жертву в серьёзности своих намерений, мошенник изготовил поддельный документ от имени должностных лиц правоохранительных органов. В результате мужчина лишился 680 тысяч рублей.
В суде фигурант полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил причинённый ущерб. Однако это не уберегло его от сурового наказания. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 625 тысяч рублей — именно столько остался должен осуждённый после частичного возмещения.
Государственное обвинение по делу поддержано сотрудниками прокуратуры Центрального района города Хабаровска. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном порядке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru