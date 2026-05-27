В Хабаровске начали безболезненную диагностику ЖКТ у детей с помощью видеокапсулы по нацпроекту

Привычная эндоскопия нередко вызывает у детей страх и дискомфорт: нужно терпеть неприятные ощущения и справляться с волнением перед процедурой. Одно мини-оборудование полностью меняет диагностику и представление о ней. Ребёнок просто проглатывает капсулу размером чуть больше обычной таблетки — всё проходит легко и спокойно. Такой метод позволяет детально изучить труднодоступные участки тонкой кишки, которые раньше были практически недоступны для диагностики. Капсула передаёт чёткое видео, помогая врачам увидеть то, что не показывает обычная колоноскопия.