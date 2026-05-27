В Хабаровске начали безболезненную диагностику ЖКТ у детей с помощью видеокапсулы по нацпроекту

В Детской краевой больнице имени А. К. Пиотровича в Хабаровске открыли новую страницу в детской гастроэнтерологии. Здесь начали проводить диагностику желудочно-кишечного тракта с помощью специальной видеокапсулы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, новая процедура абсолютно безболезненна, что особенно важно для маленьких пациентов, и доступна по полису обязательного медицинского страхования. Это полностью отвечает задачам президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В краевом министерстве здравоохранения подчеркнули, что правительство региона целенаправленно работает над внедрением высокотехнологичной медицины, чтобы юные жители края могли получать сложную диагностику без страха и боли.
Привычная эндоскопия нередко вызывает у детей страх и дискомфорт: нужно терпеть неприятные ощущения и справляться с волнением перед процедурой. Одно мини-оборудование полностью меняет диагностику и представление о ней. Ребёнок просто проглатывает капсулу размером чуть больше обычной таблетки — всё проходит легко и спокойно. Такой метод позволяет детально изучить труднодоступные участки тонкой кишки, которые раньше были практически недоступны для диагностики. Капсула передаёт чёткое видео, помогая врачам увидеть то, что не показывает обычная колоноскопия.
«Первая проведённая видеокапсульная эндоскопия сразу принесла важный результат. У маленького пациента удалось подтвердить воспалительное заболевание тонкой кишки — патологию, которую невозможно было выявить визуально с помощью стандартной эндоскопической процедуры», — рассказала заместитель главного врача больницы Елена Ульянова.
Процедуру выполняют единственные на Дальнем Востоке специалисты в области капсульной эндоскопии: Алексей Веселов и Илья Гончаров. Их опыт и профессионализм гарантируют, что диагностика пройдёт безопасно и эффективно. Капсула движется по желудочно-кишечному тракту естественным путём, снимая видео в режиме реального времени. Данные передаются на специальный приёмник, закреплённый на поясе у пациента. Врачи анализируют запись и ставят точный диагноз. Весь процесс безболезненный и не требует специальной подготовки или анестезии.
Внедрение видеокапсульной эндоскопии в Хабаровском крае направлено на повышение качества диагностики детских заболеваний ЖКТ, сокращение времени на постановку диагноза и снижение психологической нагрузки на детей и родителей.
