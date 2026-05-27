В Хабаровском крае у производителя молочки выявили «нелогичный» творог

Россельхознадзор выявил несоответствие жира в сырье и готовом твороге.

В Хабаровском крае Россельхознадзор объявил предостережение местному предприятию после выявления нарушений при оформлении молочной продукции в системе «Меркурий», — сообщает Управление Россельхознадзора.

Проверка коснулась ООО «Файн Гастрономи» из Хабаровска. В ведомстве установили, что при оформлении производственных ветеринарных сопроводительных документов на творог были зафиксированы несоответствия между указанным сырьём и готовой продукцией.

Так, в документах значилось, что для производства творога с массовой долей жира 15% использовалось сырое молоко жирностью 3,8%. При этом система контроля зафиксировала, что фактическое содержание молочного жира в сырье было меньше, чем в готовом продукте примерно на 30−31%.

По данным Россельхознадзора, подобные расхождения указывают на недостоверные сведения о сырье или его происхождении, а также ставят под вопрос прослеживаемость продукции. В ведомстве напомнили, что оборот пищевой продукции без подтверждённой цепочки происхождения запрещён.

С начала 2026 года в Хабаровском крае через систему «Меркурий» выявлено 28 подобных нарушений, связанных с оформлением «нелогичных» объёмов сырья. Всем предприятиям объявлены предостережения.