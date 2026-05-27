Что смотрят дети: в Казахстане заблокировали тысячи опасных ресурсов

Летние каникулы для детей — время отдыха. Но именно в этот период подростки проводят в интернете гораздо больше времени. И пока школьники.

Источник: DKNews.kz

Летние каникулы для детей: время отдыха и новых вызовов

Летние каникулы — это время, когда дети могут расслабиться и насладиться свободой. Однако именно в этот период подростки проводят в интернете гораздо больше времени, чем обычно.

Пока школьники погружаются в мир TikTok, YouTube и социальных сетей, власти Казахстана усиливают контроль за опасным контентом. По информации DKNews.kz, с начала года в стране уже было заблокировано 6 863 интернет-ресурса, содержащих противоправную информацию для детей.

Речь идёт о сайтах и сообществах, где распространяется незаконный и опасный контент. Администрация соцсетей получила более 20 тысяч материалов для проверки, в результате чего 869 пабликов были заблокированы. Мониторинг ведётся постоянно.

Во время каникул дети остаются онлайн практически весь день. Смартфон заменяет им и развлечения, и общение, и даже прогулки на свежем воздухе. Именно поэтому государство запускает специальную летнюю кампанию по безопасности детей.

Министерство культуры и информации совместно с другими госорганами разработало медиаплан, включающий 59 пунктов. Власти решили сосредоточиться не только на ограничениях, но и на создании полезного контента. Уже подготовлены:

  • 30 видеороликов о безопасности детей;

  • эфиры на республиканских телеканалах;

  • трансляции в общественных местах по регионам;

  • новые телепроекты.

Этим летом на казахстанских каналах выйдут 9 новых программ для детей и подростков. Темы программ максимально современные: цифровая грамотность, финансовая грамотность, спорт, национальная культура.

Особое внимание уделяется офлайн-досугу. По данным министерства, по всей стране пройдёт более 1,5 тысячи культурных мероприятий. Детей будут привлекать в музеи и театры, а в Бурабайском районе откроется первый республиканский творческий лагерь «Жасыл ел», который примет десятки тысяч молодых казахстанцев.

Ещё одно важное направление — сезонная занятость молодёжи. В трудовые отряды «Жасыл ел» летом планируется привлечь более 34 тысяч человек.

Сегодня опасность для детей всё чаще скрывается не на улице, а в телефоне. Алгоритмы соцсетей, анонимные паблики и сомнительные сайты становятся новой угрозой для подростков. Поэтому важно, чтобы родители и учителя уделяли внимание цифровой грамотности и безопасности своих детей в интернете.