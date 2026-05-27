Объявили конкурс на концепцию оформления центра Воронежа на Новый год 2027

В Воронеже ищут идеи оформления города на Новый год. Объявили конкурс по созданию праздничной концепции декора 2027. Предложения по украшению четырех пространств — площади Ленина, Кольцовского сквера, сквера имени Бунина и сквера на Советской площади — ждут от архитекторов, дизайнеров и художников. Подать заявки можно до 5 июня, а до 20-го — направить в адрес оргкомитета свои презентации — концепцию и видение новогоднего и рождественского оформления центра Воронежа. Итоги подведут 30 июня. Победитель конкурса получит 300 тыс рублей призовых.