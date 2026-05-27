Золотой стандарт. Продукция «Тавр» получила сертификат «Сделано на Дону»

Точкой отсчёта для системы «Сделано на Дону» стал 2013 год. Претендовать на получение сертификата и право маркировать продукцию знаком могут только те предприятия, чьи изделия, процессы производства, системы менеджмента и маркетинга соответствуют требованиям системы добровольной сертификации. Специалисты проверяют продукцию на соответствие нескольким важным параметрам, таким как состав (химические, физико-химические, микробиологические и другие показатели), материалы и сырьё, маркировка и упаковка, процесс транспортировки и хранения, эффективность и результативность менеджмента качества.