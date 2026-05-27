Конкурс эссе среди детей и подростков стартовал в Нижегородской области

Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной объявила конкурс эссе, приуроченный к VIII Всероссийскому слёту юных книголюбов «Год единства: время читать, время дружить». Лучшие работы войдут в специальный подарочный сборник фестиваля.
Сам Книгослёт пройдет в Нижний Новгород с 19 по 21 июня и соберет юных читателей со всей страны. В программе — встречи с писателями и иллюстраторами, творческие мастерские, экскурсии и знакомство с Нижегородской областью.
Принять участие в конкурсе эссе могут дети и подростки от 7 до 14 лет. Участников разделят на две возрастные группы: 7−11 и 12−14 лет.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
— «Чтение как подарок для души»;
— «В единстве духа наша сила»;
— «Добрые привычки моего народа»;
— «Моя вера — моя сила».
Организаторы предлагают участникам поразмышлять о роли книги и чтения, традициях народов России, значении духовных и нравственных ценностей, а также обратиться к историческим темам. В частности, в одной из номинаций школьникам предлагают создать стилизованное эссе-воззвание, вдохновившись обращением Кузьмы Минина к нижегородцам в 1611 году.
Работы принимаются до 5 июня. Для участия необходимо загрузить эссе на файлообменник и заполнить регистрационную форму.
В каждой номинации и возрастной группе жюри выберет победителя и призера. Авторы лучших работ получат дипломы и призы, а все участники — сертификаты. Тексты лауреатов и участников, отмеченных экспертами, будут опубликованы в сборнике «Год единства: время читать, время дружить».
В 2026 году программа Книгослёта также включает секцию духовного чтения, организованную при поддержке грантового конкурса Фонд «Соработничество» «Православная инициатива». Гости фестиваля посетят Арзамас и примут участие во встречах с писателями и авторами духовной литературы.
Информационным партнером Всероссийского слёта юных книголюбов выступает Нижегородский областной информационный центр.