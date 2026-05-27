Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конкурс эссе среди детей и подростков стартовал в Нижегородской области

Конкурс приурочен к VIII Всероссийскому слёту юных книголюбов «Год единства: время читать, время дружить».

Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной объявила конкурс эссе, приуроченный к VIII Всероссийскому слёту юных книголюбов «Год единства: время читать, время дружить». Лучшие работы войдут в специальный подарочный сборник фестиваля.

Сам Книгослёт пройдет в Нижний Новгород с 19 по 21 июня и соберет юных читателей со всей страны. В программе — встречи с писателями и иллюстраторами, творческие мастерские, экскурсии и знакомство с Нижегородской областью.

Принять участие в конкурсе эссе могут дети и подростки от 7 до 14 лет. Участников разделят на две возрастные группы: 7−11 и 12−14 лет.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

— «Чтение как подарок для души»;

— «В единстве духа наша сила»;

— «Добрые привычки моего народа»;

— «Моя вера — моя сила».

Организаторы предлагают участникам поразмышлять о роли книги и чтения, традициях народов России, значении духовных и нравственных ценностей, а также обратиться к историческим темам. В частности, в одной из номинаций школьникам предлагают создать стилизованное эссе-воззвание, вдохновившись обращением Кузьмы Минина к нижегородцам в 1611 году.

Работы принимаются до 5 июня. Для участия необходимо загрузить эссе на файлообменник и заполнить регистрационную форму.

В каждой номинации и возрастной группе жюри выберет победителя и призера. Авторы лучших работ получат дипломы и призы, а все участники — сертификаты. Тексты лауреатов и участников, отмеченных экспертами, будут опубликованы в сборнике «Год единства: время читать, время дружить».

В 2026 году программа Книгослёта также включает секцию духовного чтения, организованную при поддержке грантового конкурса Фонд «Соработничество» «Православная инициатива». Гости фестиваля посетят Арзамас и примут участие во встречах с писателями и авторами духовной литературы.

Информационным партнером Всероссийского слёта юных книголюбов выступает Нижегородский областной информационный центр.