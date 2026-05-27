В Воронеже прошёл праздник «На улице Мордасовой»

Волонтёром праздника уже второй год подряд стала Светлана Крепинина, логопед по профессии и пряничный мастер по призванию. Она проводила для детей и взрослых бесплатные мастер-классы по росписи пряников. Если в прошлом году участники расписывали матрёшек (что оказалось сложно из-за прорисовки лиц), то в этом мастер предложила более простой вариант — солнышки. Сама Светлана увлеклась росписью около двадцати лет назад, вдохновившись примером мастерицы. Позже, выйдя замуж за пасечника, она начала печь пряники из собственного мёда.