В Воронеже прошёл праздник «На улице Мордасовой»

В Воронеже прошёл ежегодный праздник «На улице Мордасовой» (6+), приуроченный к дню рождения Музея-квартиры М. Н. Мордасовой. Для гостей работали выставки, посвящённые традиционному и сценическому народному костюму, песням и песенникам, сказкам и сказителям Воронежского края. Также состоялся концерт народных и фольклорных коллективов, конкурсы, викторины и мастер-классы.
Музыка и театр.
Одним из главных событий стало выступление ансамбля народной песни имени Анастасии Родионовны Лебедевой. Со сцены прозвучал рассказ об истории коллектива: название связано с селом Александровка, где родился основатель хора Митрофан Пятницкий. В 1926 году его племянник Пётр Казьмин приехал в село и обратил внимание на группу женщин во главе с Анастасией Лебедевой, которые пели на всех значимых событиях — свадьбах, похоронах, проводах. Именно они положили начало самодеятельному коллективу, который существует уже 100 лет.
Анастасия Лебедева была наставницей самой Марии Мордасовой. Вместе они стояли у истоков создания Воронежского русского народного хора. В 1943 году, когда город был ещё в руинах, они пели для бойцов в прифронтовой полосе. В память о тех событиях коллектив исполнил песню военных лет «Под горой растут цветочки», которую сочинили Лебедева и Мордасова.
На празднике также выступил семейный кукольный театр «Золотая карамель». Как рассказали участники, идея принадлежит пятилетнему сыну Марку Малкову, который увлёкся кукольным театром и дал свой первый спектакль. Со временем к нему присоединились мама и дедушка, и теперь семья представляет интерактивные постановки на народную тематику. Спектакли театра уже не раз принимал музей Мордасовой.
Пряничные солнышки.
Волонтёром праздника уже второй год подряд стала Светлана Крепинина, логопед по профессии и пряничный мастер по призванию. Она проводила для детей и взрослых бесплатные мастер-классы по росписи пряников. Если в прошлом году участники расписывали матрёшек (что оказалось сложно из-за прорисовки лиц), то в этом мастер предложила более простой вариант — солнышки. Сама Светлана увлеклась росписью около двадцати лет назад, вдохновившись примером мастерицы. Позже, выйдя замуж за пасечника, она начала печь пряники из собственного мёда.
«Я это делаю для того, чтобы сохранить традиции и передать их из поколения в поколение», — пояснила Светлана, добавив, что нынешний год объявлен годом единства народа России и посвящён патриотизму и наследию.
«Песни, записанные нашими бабушками».
Праздник продолжился выступлением коллектива «Сударушка» от Коминтерновского центра соцзащиты. Участницы исполняли собственные частушки.
Затем перед зрителями выступила заслуженный мастер Воронежской области Валентина Захарова, она приехала из села Александровка. Валентина поделилась, что сама шьёт русские народные платья.
«Я не признаю вот эти рисованные на руках ткани, которых сейчас много выпускают. Это же ручная работа! Сегодня такую ткань уже не купишь», — рассказала мастерица.
Затем она исполнила старинную песню «Проводы», записанную в Волгоградской области. В песне рассказывается о том, как матери провожают на войну сыновей, мужей и братьев.
«В основном я пою песни старинные, собранные в сёлах Павловского района, Ростовской и Волгоградской областей. Но по душе нам, конечно, наши песни, которые записывали наши бабушки. Тяжёлые, военные», — пояснила певица.