Три светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Три светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 27 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Тимирязева и Пушкина, а также Тимирязева и Кулибина. Они отключены до 17:00. Что касается светофора на улице Коминтерна (остановка «Стадион “Старт”»), то он неисправен.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
