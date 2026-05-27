«Она вроде бы женщина»: Захарова ужаснулась нацистской ненавистью постпреда Латвии в ООН после теракта в Старобельске

Постпред Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес преисполнена нацисткой ненавистью после террористического акта в Старобельске. Об этом в эфире радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что на территории Латвии 80 лет назад располагался концлагерь Саласпилс.
«И я поняла, что вот 80 лет прошло, а мы видим прообраз того, что было тогда», — отметила Захарова.
По ее словам, у Павлюты-Десландес, наверное, есть родные, она представительница нашей современной цивилизации, она ходила в школу, потом получила образование.
«Она вроде как бы женщина. И она с такой именно нацистской ненавистью зачитывает вот эту всю ерунду страшную и настаивает на том, что ничего не было и хватит притворяться, что вы страдаете», — ужаснулась российский дипломат.
Ранее Захарова отметила, что МИД России получило колоссальное количество писем от граждан и иностранцев, в которых люди осуждали слова постпреда Латвии в ООН о теракте ВСУ в Старобельске. Более того, люди просили, чтобы Россия не допускала подобных высказываний на площадке ООН, порочащих саму суть человечности.