С землячкой героической судьбы прощаются под Волгоградом

Мария Захаровна — вдова ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина района Александра Глухова. В юности она трудилась на заводе, изготавливая мины, пережила Сталинградскую битву. А после стала надежным тылом для Александра Михайловича — вместе они вырастили детей, воспитали в уважении к труду внуков и правнуков.