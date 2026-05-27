С землячкой героической судьбы прощаются под Волгоградом

Жители Калачевского района Волгоградской области прощаются 27 мая со своей землячкой — из жизни ушла Мария Глухова, труженица тыла, женщина героической судьбы, сообщают в райадминистрации.
Мария Захаровна — вдова ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина района Александра Глухова. В юности она трудилась на заводе, изготавливая мины, пережила Сталинградскую битву. А после стала надежным тылом для Александра Михайловича — вместе они вырастили детей, воспитали в уважении к труду внуков и правнуков.
«Многие земляки запомнят Марию Захаровну как душевного, гостеприимного и сильного человека. И в преклонные годы она сохраняла живой интерес к жизни», — говорится в некрологе.
Проститься с Марией Глуховой можно в полдень у дома на улице Краснознаменской, 52, в городе Калач-на-Дону.
Ранее коллектив ВГИИКа простился с молодым педагогом Мариной Сургановой.