Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С землячкой героической судьбы прощаются под Волгоградом

Многие земляки запомнят Марию Захаровну Глухову как душевного, гостеприимного и сильного человека.

Жители Калачевского района Волгоградской области прощаются 27 мая со своей землячкой — из жизни ушла Мария Глухова, труженица тыла, женщина героической судьбы, сообщают в райадминистрации.

Мария Захаровна — вдова ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина района Александра Глухова. В юности она трудилась на заводе, изготавливая мины, пережила Сталинградскую битву. А после стала надежным тылом для Александра Михайловича — вместе они вырастили детей, воспитали в уважении к труду внуков и правнуков.

«Многие земляки запомнят Марию Захаровну как душевного, гостеприимного и сильного человека. И в преклонные годы она сохраняла живой интерес к жизни», — говорится в некрологе.

Проститься с Марией Глуховой можно в полдень у дома на улице Краснознаменской, 52, в городе Калач-на-Дону.

Ранее коллектив ВГИИКа простился с молодым педагогом Мариной Сургановой.