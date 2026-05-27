Пермячку осудили за насилие в отношении сотрудника полиции в аэропорту

В Пермском райсуде рассмотрено уголовное дело по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, в сентябре прошлого года 48-летней Татьяне Хаттаби отказали в регистрации на рейс самолета в аэропорту Большое Савино. Причиной отказа стало ее алкогольное опьянение. Кроме того, женщина нарушила общественный порядок, употребляя нецензурную лексику и оскорбления в адрес окружающих. В связи с возникшей ситуацией сотрудник аэропорта вызвал представителей транспортной полиции для пресечения противоправных действий. Однако несмотря на требования сотрудников полиции, нарушительница продолжила противоправные действия и оказала сопротивление сотруднику полиции, нанося ему удары руками и ногами, а также оскорбив его.

В итоге, с учетом мнения гособвинения, правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Согласно информации на сайте суда, приговор был вынесен 19 мая.

