Пермячку осудили за насилие в отношении сотрудника полиции в аэропорту

Как установил суд, в сентябре прошлого года 48-летней Татьяне Хаттаби отказали в регистрации на рейс самолета в аэропорту Большое Савино. Причиной отказа стало ее алкогольное опьянение. Кроме того, женщина нарушила общественный порядок, употребляя нецензурную лексику и оскорбления в адрес окружающих. В связи с возникшей ситуацией сотрудник аэропорта вызвал представителей транспортной полиции для пресечения противоправных действий. Однако несмотря на требования сотрудников полиции, нарушительница продолжила противоправные действия и оказала сопротивление сотруднику полиции, нанося ему удары руками и ногами, а также оскорбив его.