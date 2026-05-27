В новосибирской школе № 96 прошел открытый урок проекта «Цифровой ликбез»

Открытый региональный урок федерального проекта «Цифровой ликбез» состоялся 20 мая в школе № 96 Новосибирска. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На уроке ребята узнали, как распознать мошенника, представляющегося по телефону якобы близким родственником, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников, срочные запросы и просьбы о помощи. Также школьникам рассказали, на что стоит обращать внимание при разговоре и какие средства защиты необходимо установить на смартфон для защиты от уловок телефонных мошенников.
«Очень важно отточить до автоматизма навыки безопасного поведения в Сети, обладать критическим мышлением и уметь распознавать мошенников с первых слов в телефонном разговоре. Урок, подготовленный в партнерстве с компанией “Ростелеком”, вам в этом поможет. Не теряйте бдительность при заманчивых предложениях детского заработка и выгодных покупок, при общении с незнакомцами в компьютерных играх», — обратился к школьникам заместитель министра цифрового развития и связи региона Антон Лошаков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.