На Ямале в ходе экспедиции обнаружили 34 кречета

Результат особенно важен на фоне естественной многолетней динамики кормовой базы. Основная добыча кречета в тундре — куропатки, и с прошлого года ученые фиксируют начало естественной фазы снижения их численности. Тем не менее на железнодорожных мостах число кречетов и их гнезд достигло максимальных значений. Проект продолжается уже 10 лет. Для арктических исследований такой ряд наблюдений особенно ценен: многолетний мониторинг позволяет увидеть устойчивые изменения в разные по погоде и кормовым условиям годы.