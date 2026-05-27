На Ямале в ходе экспедиции обнаружили 34 кречета

Ученые в ходе экспедиции к местам гнездования кречетов на мостах железной дороги Обская — Карская в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили 34 птицы. Эта работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона.
Такое количество птиц за годы мониторинга фиксируется впервые. Главный результат экспедиции — 14 гнезд редких соколов, где в ближайшие дни ожидается появление птенцов. Кречеты не строят собственных гнезд, а занимают готовые постройки других птиц, прежде всего воронов. В условиях открытой тундры мосты железной дороги стали для них редким и устойчивым гнездовым ресурсом.
Результат особенно важен на фоне естественной многолетней динамики кормовой базы. Основная добыча кречета в тундре — куропатки, и с прошлого года ученые фиксируют начало естественной фазы снижения их численности. Тем не менее на железнодорожных мостах число кречетов и их гнезд достигло максимальных значений. Проект продолжается уже 10 лет. Для арктических исследований такой ряд наблюдений особенно ценен: многолетний мониторинг позволяет увидеть устойчивые изменения в разные по погоде и кормовым условиям годы.
