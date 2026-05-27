В Кировском районе началось благоустройство сквера Западный

В Красноярске стартовали работы по благоустройству сквера Западный, расположенного рядом с площадью 50-летия Победы. Общественное пространство обновят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». [caption id= «attachment_367720» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Сейчас подрядчик приступил к демонтажу старой брусчатки, следующим этапом станет фрезерование изношенного асфальтового покрытия. После завершения работ в сквере появится новая зона отдыха с качелями под навесами и скамейками, также рабочие расширят площадку для проведения массовых мероприятий, установят современное освещение и систему видеонаблюдения. Военную технику перенесут в отдельную тематическую зону. [caption id= «attachment_367719» align= «alignnone» width= «600»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Особое внимание уделят озеленению. Проект разработан таким образом, чтобы максимально сохранить существующие деревья. Удалению подлежат только аварийные, усыхающие или пораженные опасными заболеваниями насаждения. Их состояние дополнительно оценят специалисты. Взамен в сквере высадят новые деревья и кустарники: рябину, яблони, березы, сирень, черемуху и другие растения. Напомним, что более 100 гаражей в Тихих Зорях изымут для строительства новой дороги.