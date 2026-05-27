Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала реакцию западных стран на теракт киевского режима в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) чудовищным, расчеловеченным кощунством.
Дипломат отметила, что постоянные представители западных стран при ООН не нашли слов для сочувствия. Вместо этого, по ее словам, они распространяли ложь, утверждая, что удар пришелся не по социальному учреждению, где были дети, а якобы по командным пунктам, где находились российские военные.
«Но можно же было просто сказать: да, погибли дети, и это чудовищно, и мы сопереживаем. Они теперь уже и это не говорят. То есть полностью расчехлились», — подчеркнула Захарова.
В ночь на 22 мая украинские боевики с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 студент.
Как писал KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атака украинских боевиков по колледжу является преступлением против человечности. По его словам, произошедшее — ответственность Зеленского и его приспешников.