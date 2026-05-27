Два человека пострадали в ДТП с лосем в Гагинском районе

Авария случилась 26 мая около 20:50 по дороге в сторону поселка Бутурлино. «Фольксваген Поло» сбил лося, после чего улетел в кювет. В машине находились 52-летний водитель и его 53-летний пассажир — оба были доставлены в больницу.