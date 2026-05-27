Вопросы логистики и налоговых лимитов обсудили на встрече «без галстуков» с представителями бизнеса в Норильске

В День российского предпринимательства в ОКЦ «Башня» прошла ежегодная встреча «без галстуков».
Организаторами диалога с бизнес-сообществом выступили Администрация города, Агентство развития Норильска, местное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей и фонд «Наш Норильск». В мероприятии также приняли участие директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО РСПП Андрей Грачёв, Глава Норильска Дмитрий Карасев и спикер норильского парламента Александр Пестряков.
В начале встречи прошла церемония награждения: более двух десятков благодарственных писем Главы города, Городского Совета и РСПП вручили норильским предпринимателям за личный вклад в социально-экономическое развитие территории, участие в инфраструктурных проектах и благотворительной деятельности.
«Вы живете и работаете в условиях, в которых не работает ни один предприниматель в европейской части России. И одна из целей моей деятельности сейчас — сделать одинаковыми условия для бизнеса по всей стране, создать такие преференциальные режимы для Арктики, которые уравняли бы вас в правах с коллегами с “материка”. Ваша роль в жизни и развитии территории огромна. Сегодня перед нами стоит очень много задач, чтобы сделать жизнь бизнеса более комфортной», — отметил в своём поздравлении Андрей Грачёв.
Предпринимательское сообщество по всей стране регулярно сталкивается с проблемами. Но у арктического бизнеса ряд своих, локальных трудностей. Прежде всего, дорогая логистика — с этим сталкиваются абсолютно все норильские предприниматели. И здесь, уверен Андрей Грачёв, необходимо решать проблемы на государственном уровне: необходимы особые компенсационные режимы для арктического бизнеса, субсидирование затрат на перевозки грузов, в том числе авиатранспортом. В целом — необходим федеральный закон, который бы аккумулировал преференции для предпринимателей Арктической зоны РФ.
Еще один вопрос, который волнует норильский бизнес, — снижение лимитов доходов для применения упрощённой системы налогообложения. По мнению бизнесменов, из-за разницы в стоимости товаров и услуг в Арктике предельные значения достигаются значительно быстрее, чем на «материке». Представители власти и РСПП такую позицию полностью разделяют, более того, с начала реформы ведут работу с профильными ведомствами по изменению лимитов для арктического бизнеса.
Небезразличны норильским предпринимателям и внутригородские проблемы — благоустройство территорий, развитие гастрономической отрасли, организация пристани на реке Норильской для развития водного туризма и другие сферы жизни.
Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков в ходе общения напомнил, что в Норильске активно действует отделение РСПП, куда предприниматели всегда могут обратиться за помощью и поддержкой. Помимо этого, рекомендовал направлять свои предложения в Народную программу.
Завершая встречу, Андрей Грачёв напомнил, что инициативы Норильска, в том числе по развитию предпринимательской среды, не раз становились пилотными проектами, которые потом успешно применялись и на других территориях, и призвал принять участие в разработке и обсуждении федерального закона о преференциях для арктического бизнеса, направив свои предложения через норильское отделение РСПП.