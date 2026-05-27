Бывшую футболистку «Норманочки» Тулупову прооперировали в Нижнем Новгороде

После реабилитации Карина снова сможет вернуться к тренировкам.

Нижегородские врачи прооперировали футболистку Карину Тулупову, которая прежде играла за ФК «Норманочка». Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов в соцсетях.

Сейчас Карина Тулупова состоит в питерском футбольном клубе «Аврора», однако на лечение вернулась в Нижний Новгород. Спортсменка получила типичную травму — острый передне-латеральный подвывих голеностопа.

Врачи выполнили артроскопию и прошили связку. После реабилитации Карина снова сможет вернуться к тренировкам. Травматолог Алексей Крупко отметил, что спортсменка уже оперировалась у него в 2022 году — тогда ей восстановили крестообразную связку в колене.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что чемпионку России по хоккею Екатерину Лихачеву прооперировали в Нижнем Новгороде.