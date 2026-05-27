Нескольким домам на ул. Туполева в Воронеже на 5 часов отключат воду из-за ремонта

Водоканал предупредил жителей улицы Туполева об отключении воды. 28 мая плановые работы по замене задвижки диаметром 50 мм коммунальщики проведут на ул. Туполева, 10. В связи с этим холодное водоснабжение ограничат на пять часов — с 10.00 до 15.00 — в домах на ул. Туполева, 1−20.