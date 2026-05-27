В поселке Емуртлинском в Тюменской области прошел фольклорный праздник

Фольклорный праздник «Ах, Троица, зеленая пора!» состоялся 22 мая в поселке Емуртлинском в Тюменской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Упоровского муниципального района.
Участники события ознакомились с духовной и светской составляющими праздника Троица, а также узнали легенды и приметы «русальной» недели. Они приняли участие в традиционных обрядах — завивании березки и хороводах, поиграли в русские народные игры, а затем посетили мастер‑класс по изготовлению куколки Троицы.
Юные гости послушали рассказ об истоках празднования Троицы и активно участвовали во всех этапах программы. Мероприятие позволило им глубже понять значение народных обычаев, их связь с семейными ценностями и природой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.