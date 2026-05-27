За 5 лет в Приангарье провели лесовосстановление почти на 800 тыс. гектаров

Лесовосстановление в Иркутской области за пять лет провели на территории площадью почти 800 тыс. га. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
За этот период в Приангарье вырастили 301,3 млн штук посадочного материала и заготовили 61,9 т семян лесных растений. Также был сформирован запас семян лесных растений в объеме 20,2 т. Всего в Иркутской области действуют 43 лесных питомника. До конца весны планируется посев на площади 4,1 га.
В 2026 году лесовосстановление планируют провести на площади 122,6 тыс. га: искусственное — на площади 16 тыс. га, комбинированное — 4,5 тыс. га, естественное — 102,1 тыс. га. Это на 13,9% превышает площадь рубок и погибших лесных насаждений. В южных районах Иркутской области уже приступили к лесовосстановлению: там провели работы на площади 2,8 тыс. га и заготовили 1,9 т семян сосны обыкновенной.
