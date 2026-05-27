Воронежский бизнесмен Арапов добился рассмотрения спора на 1,8 млрд в кассации

В феврале Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу на тот момент финансового управляющего Леонида Арапова — Вадима Губерского — на отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5». Сделка была совершена в рамках банкротства бизнесмена. Доля перешла к ООО «АЛ5 инвест» за 88,2 млн руб. В рамках иска господин Губерский также добивался возврата доли господину Арапову. В конце апреля воронежский бизнесмен подал жалобу на решения трех инстанций в Верховный суд РФ — пока по ней так и не было принято решение.