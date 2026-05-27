«Единая Россия» наградила победителей конкурса «Земский почтальон»

Чествование лучших почтальонов России прошло на форуме «Труженики села» в Наццентре «Россия».

Источник: Нижегородская правда

Лучшим земским почтальоном стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края. Награду ей вручил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населенных пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с “большой землёй” — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь еще и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несете на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы все задуманное получалось», — сказал он на церемонии награждения.

Владимир Якушев также отметил, что развитие почты в стране взято под жёсткий контроль на уровне Правительства, Госдумы и Совета Федерации.

«Мы все прекрасно понимаем, что такой важнейший институт в стране, как Почта России, всегда должен быть надёжным, эффективным. И, самое главное, в этом институте должны работать настоящие профессионалы и люди, которые любят свою профессию», — подчеркнул он.

Напомним, всего на конкурс «Земский почтальон» в этом году было подано более 3 тысяч заявок. 86 человек вышли в финал.

Отметим, что в Нижегородской области в конкурсе приняли участие 55 почтальонов. В финале область представляла победительница регионального этапа Галина Баранова из Лукоянова.

«Почтальон в сельской местности — это особая миссия, возложенная на людей, выбравших эту профессию. Это не просто доставщик писем и газет, а в какой-то мере и социальный работник, помогающий людям на селе с бытовыми вопросами. Во всех деревнях и селах знают в лицо своих почтальонов, любят и с нетерпением ждут новых встреч. Это особенно важно для людей пожилого возраста. Каждый почтальон достоен уважения и почета, спасибо за ваш самоотверженный труд! Желаю вам успехов, благополучия, любви близких и родных вам людей!», — отметил региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Российское село», председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Конкурс организуют по партпроекту «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи России для повышения престижа профессии и привлечения внимания к развитию сельских территорий.

В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше