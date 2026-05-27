Современные школы и детские сады построят на северо-западе Москвы

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 117 га на северо-западе столицы, там появятся новые современные школы и детские сады. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 117 га на северо-западе столицы. Реорганизуемый участок расположен в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино — между ул. Вишневая, Сходненским каналом, рекой Сходней и путями второго Московского центрального диаметра (Рижское направление Московской железной дороги). В настоящее время его занимают устаревшие производственные, складские, коммунальные и другие объекты. Утвержденный проект планировки предусматривает строительство свыше 1,7 млн кв. м недвижимости, включая современные жилые комплексы (1,18 млн кв. м), школы на 2 тыс. учеников, детские сады на 700 детей, общественно-деловые и другие объекты», — говорится в сообщении.

Планируется также реорганизовать улично-дорожную сеть — всего реконструируют более 6 км дорог. «Так, продлят ул. Тушинская, Долгова и Мещерякова, обновят Западный мост через Сходненский канал и построят путепровод перед подходом к нему. Планируют также благоустроить и озеленить участки территории общей площадью 9,94 га. Благодаря реализации проекта в новое жилье смогут переехать свыше 15 тыс. человек и будет создано более 18 тыс. новых рабочих мест», — подчеркивается в сообщении.