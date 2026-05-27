Сохраняя традиции, искать новое

Сегодня, 27 мая, страна отмечает Всероссийский день библиотек. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поздравили работников многочисленных библиотек региона с профессиональным праздником.
В Новосибирской области в настоящее время работают более двух тысяч библиотек, сотрудники которых вносят большой вклад в развитие духовной жизни общества — развитие его культуры, науки и просвещения. Этой теме был посвящен Межрегиональный форум «Роль библиотек в формировании гражданского общества», состоявшийся в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Диалог собрал всех членов библиотечного сообщества — специалистов государственных и муниципальных библиотек Новосибирска и области, а также представителей учредителей, Новосибирской епархии и общественных организаций. Ключевыми темами обсуждения стали актуальные сегодня вопросы: роль библиотек в реализации прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям; роль библиотеки в приобщении к чтению — одной из базовых социальных потребностей человека; возникающие угрозы и вызовы в связи с распространением информации, генерируемой искусственным интеллектом.
Продолжилось мероприятие торжественной церемонией награждения, в которой приняли участие министр регионального развития Новосибирской области Роман Бурдин, министра культуры Юрий Зимняков. Поздравления прозвучали от мэрии Новосибирска, от председателя издательского совета Новосибирской епархии протоиерея Александра Приходько.
От имени Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива и всего депутатского корпуса благодарность библиотекарям области за огромный объем выполняемой ими работы передал вице-спикер Владимир Карпов.
«В эпоху цифровых технологий функции библиотеки меняются, но их значение не только не уменьшается. Напротив, когда борьба добра со злом непримирима, она идет за сердца и умы людей, роль библиотек теперь уже не только через книги, но и через другие способы передачи информации, остается прежней — нести людям знания, правду, — отметил вице-спикер. — От лица всех депутатов Законодательного собрания, приветствуем библиотекарей региона на вашем профессиональном празднике и выражаем, огромную признательность за ваш благородный и важный труд на благо Новосибирска, Новосибирской области. Мы — многонациональная страна, многонациональная область. В обеспечении сплочения народов так важна и ваша огромная качественная работа», — сказал, вручая награды регионального парламента, Владимир Карпов.
С поздравлением и благодарностью к присутствующим обратился депутат Законодательного Собрания, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Игорь Гришунин: «С особым удовольствием говорю слова благодарности вам, и, в вашем лице, вашим коллективам. На своём примере могу уверенно утверждать, что именно книга формирует человека. Вспоминаю, как в детстве читал книги, которые стояли у нас дома на полках. Это были книги про Брестскую крепость, вообще книги об Отечественной войне. В итоге я стал военным, чтение помогло мне выбрать профессию, по большому счёту, и судьбу». Парламентарий отметил огромное значение создания в области модельных библиотек, которые становятся не только местом хранения книг, но и местом общения, встреч, обмена информацией. «Желаю всем крепкого сибирского здоровья, профессиональных успехов и человеческого счастья. Как депутат регионального парламента обещаю: будет сделано всё возможное, чтобы помочь вам в выполнении вашей трудной, но благородной миссии — идти в ногу со временем, приобщая людей к чтению, к книге!».
