Сохраняя традиции, искать новое

С поздравлением и благодарностью к присутствующим обратился депутат Законодательного Собрания, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Игорь Гришунин: «С особым удовольствием говорю слова благодарности вам, и, в вашем лице, вашим коллективам. На своём примере могу уверенно утверждать, что именно книга формирует человека. Вспоминаю, как в детстве читал книги, которые стояли у нас дома на полках. Это были книги про Брестскую крепость, вообще книги об Отечественной войне. В итоге я стал военным, чтение помогло мне выбрать профессию, по большому счёту, и судьбу». Парламентарий отметил огромное значение создания в области модельных библиотек, которые становятся не только местом хранения книг, но и местом общения, встреч, обмена информацией. «Желаю всем крепкого сибирского здоровья, профессиональных успехов и человеческого счастья. Как депутат регионального парламента обещаю: будет сделано всё возможное, чтобы помочь вам в выполнении вашей трудной, но благородной миссии — идти в ногу со временем, приобщая людей к чтению, к книге!».