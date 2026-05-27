В Чувашии при столкновении автобуса и легкового автомобиля погиб человек

В Чувашии произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Минздраве республики в «Максе».
ДТП произошло в Мариинско-Посадском округе. По предварительным данным ведомства, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Ранее смертельная авария произошла в Тюменской области. Как писал KP.RU, 24 мая на 16-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Жертвами ДТП стали три человека, еще восемь пострадали.