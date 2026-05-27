Реконструкция Центрального рынка в Ялте продлится еще год

В процессе реконструкции рынка были выявлены сложности, связанные с геологическими особенностями участка. Это потребовало внесения изменений в первоначальный проект. На данный момент практически завершены работы по демонтажу капитальных сооружений, и теперь специалисты приступили к бетонным работам, в том числе заливке колонн. Завершение всех строительных мероприятий планируется к 1 мая следующего года.