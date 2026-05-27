Подросток умер во время последнего звонка в российском городе

В Красноярске девятиклассник потерял сознание в день последнего звонка и скончался до приезда врачей. Об этом сообщает «К24».
По данным Telegram-канала, инцидент произошел на территории ЖК. Подросток почувствовал себя плохо, после чего у него остановилось сердце.
На место прибыли медики, однако спасти школьника не удалось.
Как сообщает NGS24 со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, у подростка были проблемы с сердцем. В сентябре ему планировали провести операцию.
Опекун школьника рассказал, что у подростка был диагностирован порок сердца.
Читайте также: Заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе выросла до максимума.