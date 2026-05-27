Экс-замсекретаря СБ РФ Храмова назначили на пост советника главы Сбербанка

Экс-заместителя секретаря СБ РФ Сергея Шойгу Олега Храмова назначили на должность советника главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в РБК, ссылаясь на источники.
Чиновник работал в Совете безопасности России с 2017 года. Туда он попал после нескольких десятилетий в органах государственной безопасности.
Новый советник Грефа с 2003 по 2006 год осуществлял деятельность в управлении ФСБ по Москве и Московской области. Кроме того, он занимал должность первого заместителя директора ведомства.
Храмов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, Дружбы, передает издание.
14 апреля Владимир Путин назначил уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову председателем Фонда защиты детей. Соответствующий указ вступил в силу со дня его подписания.
Кроме того, в тот же день российский лидер подписал указ, которым определил 40 членов Общественной палаты по квоте главы государства. Состав ведомства в прошлый раз менялся три года назад.