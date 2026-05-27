Что изменится на пляжах Казахстана этим летом

Лето в Казахстане только началось, но спасатели уже переходят в усиленный режим.

Источник: DKNews.kz

Причина — ежегодный рост происшествий на воде, особенно с участием детей, передает DKNews.kz.

Теперь на водоемах появились мобильные посты, рейды и усиленное патрулирование, а власти обещают построить еще несколько спасательных станций по стране.

Об этом на заседании Правительства рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

Что происходит.

С наступлением жары тысячи детей отправляются в лагеря, отдыхают у рек, озер и водохранилищ. Именно этот период в МЧС называют самым опасным.

По словам Турсынбаева, министерство вместе с акиматами уже начало масштабные проверки летних лагерей и мест отдыха.

Что проверяют:

пожарную безопасность; системы оповещения; эвакуационные выходы; готовность персонала к ЧС; безопасность у воды.

Всего проведено уже 32 комиссионных осмотра по стране.

На водоемах усилили контроль.

Особый акцент власти делают именно на безопасности у воды.

Сейчас в Казахстане:

выставлены мобильные спасательные посты; организовано патрулирование пляжей и зон отдыха; проходят рейды; выявляются дети, находящиеся у воды без взрослых.

В МЧС признают: большинство трагедий происходит именно в необорудованных местах для купания и из-за отсутствия контроля со стороны родителей.

Что изменится.

За последние два года в стране построили:

8 спасательных станций.

И это только начало.

До конца следующего года власти планируют открыть еще 5 новых объектов.

Параллельно спасателей оснащают:

скоростными катерами; современной техникой; новым оборудованием для экстренного реагирования.

Детей начали обучать плаванию.

Еще одна важная мера — обучение школьников.

В течение года совместно с акиматами детей учат:

плаванию; правилам поведения на воде; оказанию первой помощи.

В МЧС считают, что такие навыки могут спасти жизнь еще до приезда спасателей.

«Акиматам необходимо продолжить работу по созданию разрешенных мест для купания. Активизирована информационно-разъяснительная работа среди населения. Через образовательные организации, цифровые площадки, средства массовой информации и социальные сети осуществляется доведение правил безопасности поведения в быту, на воде, в природной среде и возникновении чрезвычайных ситуаций. Все силы и средства министерства готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности населения», — заявил Кеген Турсынбаев.

Почему это важно именно сейчас.

На фоне жары и начала летних каникул количество людей у водоемов резко увеличивается.

Спасатели предупреждают: даже несколько минут без присмотра могут закончиться трагедией. Поэтому этим летом власти делают ставку не только на спасение, но и на жесткую профилактику.

