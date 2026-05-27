Что изменится на пляжах Казахстана этим летом

Причина — ежегодный рост происшествий на воде, особенно с участием детей, передает DKNews.kz.
Теперь на водоемах появились мобильные посты, рейды и усиленное патрулирование, а власти обещают построить еще несколько спасательных станций по стране.
Об этом на заседании Правительства рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.
Что происходит.
С наступлением жары тысячи детей отправляются в лагеря, отдыхают у рек, озер и водохранилищ. Именно этот период в МЧС называют самым опасным.
По словам Турсынбаева, министерство вместе с акиматами уже начало масштабные проверки летних лагерей и мест отдыха.
Что проверяют:
пожарную безопасность; системы оповещения; эвакуационные выходы; готовность персонала к ЧС; безопасность у воды.
Всего проведено уже 32 комиссионных осмотра по стране.
На водоемах усилили контроль.
Особый акцент власти делают именно на безопасности у воды.
Сейчас в Казахстане:
выставлены мобильные спасательные посты; организовано патрулирование пляжей и зон отдыха; проходят рейды; выявляются дети, находящиеся у воды без взрослых.
В МЧС признают: большинство трагедий происходит именно в необорудованных местах для купания и из-за отсутствия контроля со стороны родителей.
Что изменится.
За последние два года в стране построили:
8 спасательных станций.
И это только начало.
До конца следующего года власти планируют открыть еще 5 новых объектов.
Параллельно спасателей оснащают:
скоростными катерами; современной техникой; новым оборудованием для экстренного реагирования.
Детей начали обучать плаванию.
Еще одна важная мера — обучение школьников.
В течение года совместно с акиматами детей учат:
плаванию; правилам поведения на воде; оказанию первой помощи.
В МЧС считают, что такие навыки могут спасти жизнь еще до приезда спасателей.
«Акиматам необходимо продолжить работу по созданию разрешенных мест для купания. Активизирована информационно-разъяснительная работа среди населения. Через образовательные организации, цифровые площадки, средства массовой информации и социальные сети осуществляется доведение правил безопасности поведения в быту, на воде, в природной среде и возникновении чрезвычайных ситуаций. Все силы и средства министерства готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности населения», — заявил Кеген Турсынбаев.
Почему это важно именно сейчас.
На фоне жары и начала летних каникул количество людей у водоемов резко увеличивается.
Спасатели предупреждают: даже несколько минут без присмотра могут закончиться трагедией. Поэтому этим летом власти делают ставку не только на спасение, но и на жесткую профилактику.