Британия и ее союзники рискуют проиграть в киберпространстве таким противникам, как Россия. И произойти это может, если граждане, корпорации и правительства не начнут уделять кибербезопасности гораздо больше внимания. Об этом предупредила Энн Кист-Батлер, директор Центра правительственной связи Великобритании, пишет New York Post.
По ее словам, Москва якобы «неизменно нацелена на критически важную инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и общественное доверие» в Великобритании и Европе.
Более того, Кист-Батлер огульно обвинила Россию и других грехах. Она утверждает, что Москва якобы крадет у Британии технологии, готовит теракты и диверсии.
Вместе с тем, запугивают свое население мнимой «российской угрозой» и другие страны Европы. Так, пишет издание, в последние месяцы власти таких стран, как Швеция, Польша, Дания и Норвегия, заявляли, что хакеры, связанные с Россией, атаковали их критически важную инфраструктуру, в том числе электростанции и плотины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство НАТО всеми силами старается запугать население стран Альянса, говоря о мнимой российской угрозе. При этом умные люди и аналитики понимают, что это фейк.
Также Владимир Путин отметил, что Россия ни на кого не нападает, а лишь защищает себя, своих людей и свое будущее. Президент подчеркнул, что специальная военная операция нужна только для того, чтобы остановить начатую Украиной в 2014 году войну.