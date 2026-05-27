Микроавтобус должника по алиментам продан на торгах

В отделении судебных приставов Правдинского района Калининградской области находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, обязанного судом выплачивать алименты на двоих сыновей. Согласно решению суда, мужчина должен был ежемесячно перечислять средства на содержание детей в твёрдой денежной сумме: прожиточный минимум на одного ребёнка и 0,7 прожиточного минимума на второго.
Однако должник платил алименты не в полном объёме — по 10−15 тысяч рублей в месяц. В результате образовалась задолженность, которая достигла 300 тысяч рублей.
Мужчина не предпринял мер для погашения долга, после чего судебные приставы применили меры принудительного взыскания. Было установлено, что должник владеет микроавтобусом «Volkswagen Transporter» 2006 года выпуска. Сотрудница службы заметила этот автомобиль у здания районного суда, куда мужчина прибыл для участия в заседании. При этом он сообщил приставу, что приехал на автобусе.
На микроавтобус наложили арест без права пользования, затем изъяли и передали на реализацию. От продажи машины на торгах удалось выручить 700 тысяч рублей. Из них 300 тысяч рублей перечислены в счёт погашения задолженности по алиментам. Оставшаяся сумма направлена на оплату других долгов, поскольку в отделении находились иные исполнительные производства в отношении этого гражданина.