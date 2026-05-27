В Японии полицейский «заминировал» ресторан, чтобы не идти на собственную прощальную вечеринку

Мужчина настолько не хотел участвовать в коллективном застолье, что пошёл на откровенно нелепый и опасный шаг. Он позвонил в ресторан, где должна была пройти встреча, и попросил сотрудников посмотреть на вход. Там работники нашли записку с текстом: «Я заложил бомбу». Заведению пришлось немедленно отменить мероприятие и вызвать полицию. Взрывчатку в здании, разумеется, не обнаружили.