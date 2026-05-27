В Японии полицейский «заминировал» ресторан, чтобы не идти на собственную прощальную вечеринку

В японском городе Сага полицейский решил сорвать организованную для него прощальную вечеринку и инсценировал угрозу взрыва. Об этом пишет Japan Today.
Мужчина настолько не хотел участвовать в коллективном застолье, что пошёл на откровенно нелепый и опасный шаг. Он позвонил в ресторан, где должна была пройти встреча, и попросил сотрудников посмотреть на вход. Там работники нашли записку с текстом: «Я заложил бомбу». Заведению пришлось немедленно отменить мероприятие и вызвать полицию. Взрывчатку в здании, разумеется, не обнаружили.
Коллеги офицера начали расследовать произошедшее. Изначально они думали о мстительных преступниках или подростках-хулиганах. Однако позже выяснилось: записку оставил сам будущий «именинник». Мужчина проработал в полиции более 20 лет и признался, что просто не хотел идти на прощальную вечеринку.
«Я не хотел идти на прощальную вечеринку», — сказал задержанный.
Из-за проступка офицера решили не увольнять сразу — ему предстоит задержаться на службе ещё на месяц.