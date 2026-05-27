Ученые и ветеринары России выступили за запрет негуманной эвтаназии животных

Российские ученые и ветеринары предложили запретить использование курареподобных препаратов для эвтаназии животных. Об этом заявили участники круглого стола «Животные в мире людей: помощь и защита», который прошел в медиагруппе «Россия сегодня».
Речь идет о миорелаксантах — веществах, которые блокируют передачу нервных импульсов к мышцам и вызывают паралич. По словам специалистов, при применении таких препаратов животное может оставаться в сознании, но терять возможность двигаться и дышать.
«Эти препараты вызывают мучительную смерть. Животное находится в сознании и задыхается в течение пяти минут. Это ад. Эвтаназию с помощью яда кураре надо запретить» —, заявил Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России.
По мнению ветеринара, правила эвтаназии животных должны быть строго прописаны. Он отметил, что проблема касается не только домашних питомцев, но и сельскохозяйственных животных.
Игорь Бондарь, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии сенсорных систем Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, пояснил, что животные способны испытывать боль, страх и сильный стресс. При действии курареподобных веществ связь между ощущениями и возможностью двигаться резко прерывается. Участники обсуждения отметили, что проблема уже вышла за рамки только ветеринарии и стала социальной и правовой.
Алексей Ермаков, директор Института живых систем Донского государственного технического университета, рассказал, что ученые ДГТУ разработали альтернативный препарат. По его словам, он сначала отключает деятельность мозга, а затем прекращает жизнь животного. Препарат уже запатентован и прошел проверки компетентных органов. Сейчас ученые работают над вариантом для внутримышечного введения, который может быть востребован в сельском хозяйстве, в том числе при ликвидации вспышек опасных заболеваний.
Напомним, ранее в Красноярском крае были приняты новые изменения в законе об обращении с животными.