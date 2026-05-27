В Урюпинске простятся с убитым в ДНР Виктором Горбачевым

Трагическое известие пришло в Урюпинск. В зоне СВО погиб 33-летний Виктор Горбачев. Как сообщили в администрации городского округа Волгоградской области, Виктор Николаевич после заключения контракта с Министерством обороны воевал в звании рядового в должности гранатометчика.
Он погиб в боях при освобождении ДНР, проявив мужество и героизм. У него остались мама и сын.
Похоронят героя с воинскими почестями завтра, 28 мая, в Урюпинске. Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов после отпевания в Покровском храме.
