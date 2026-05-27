Новому тоннелепроходческому щиту в Нижнем Новгороде дали женское имя

Напомним, что Евдокия Дмитриевна еще известна как преподобная Евфросиния Московская (в монашестве). В 1366 году отец выдал Евдокию замуж за московского князя Дмитрия Ивановича, который позже вошёл в историю как Дмитрий Донской. Этот брак стал не просто семейным союзом — он положил конец затяжной вражде между Москвой и Суздальско-Нижегородским княжеством и олицетворял примирение двух могущественных князей.