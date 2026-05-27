Новому тоннелепроходческому щиту в Нижнем Новгороде дали женское имя

Новому тоннелепроходческому щиту, закупленному в Китае, дали женское имя. Его назовут Евдокией, и вскоре он отправится от тупиков станции «Горьковская» в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде, сообщается в паблике «Метро НН».
Такой выбор обусловлен тем, что метростроевцы стремились поддержать традицию сохранения культурно-исторического наследия и отдать дань выдающимся личностям, связанным с местной историей. Так появилось имя великой княгини Евдокии Дмитриевны — дочери Суздальско-Нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича.
При этом традиция называть щиты женскими именами в честь покровительницы подземных работ святой Варвары появилась сравнительно недавно. Обычно комплексам присваивают имена известных людей, прославленных тружениц и даже киногероинь. Метростроители стараются не повторяться и каждый раз подбирают уникальные названия.
Напомним, что Евдокия Дмитриевна еще известна как преподобная Евфросиния Московская (в монашестве). В 1366 году отец выдал Евдокию замуж за московского князя Дмитрия Ивановича, который позже вошёл в историю как Дмитрий Донской. Этот брак стал не просто семейным союзом — он положил конец затяжной вражде между Москвой и Суздальско-Нижегородским княжеством и олицетворял примирение двух могущественных князей.
Евдокия Дмитриевна прожила с Дмитрием Донским 22 года, и их брак был счастливым. После смерти мужа в 1389 году она стала фактической правительницей Московского княжества. Евдокия отличалась образованностью и считалась одной из самых просвещённых женщин своего времени. Благодаря ей в Москве и других городах Руси было возведено множество церквей и монастырей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что строители завершают монтаж тоннелепроходческого щита на улице Горького в Нижнем Новгороде.