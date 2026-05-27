В Хабаровске на берегу Амура начали дежурство сезонные спасательные посты

Четыре спасательных поста заработали на Амуре и Амурской протоке в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на берегу Амура и Амурской протоки начали работу сезонные спасательные посты. Матросы-спасатели будут дежурить ежедневно, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих у воды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в администрации Хабаровска, организована работа четырёх точек. Посты оборудованы в районе зоны отдыха «Дельфин», у заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», а также на набережной имени Г. И. Невельского. Спасатели будут нести дежурство ежедневно с 11:00 до 21:00. Именно в эти часы на берегу собирается больше всего отдыхающих, особенно в жаркие выходные дни.

Все дежурные прошли специальное обучение по программе «матрос-спасатель». Посты полностью укомплектованы всем необходимым для спасения людей: вёсельными лодками, спасательными жилетами и кругами, средствами связи, а также инструментами для оказания первой помощи. Если потребуется помощь на большом удалении от берега, матросы-спасатели оперативно свяжутся через Единую дежурно-диспетчерскую службу с отрядом профессиональных спасателей на катере. Это позволяет значительно сократить время реагирования при нештатных ситуациях.

Кроме того, специалисты будут регулярно проводить профилактические беседы с горожанами, в особенности с детьми, о правилах безопасного поведения на воде. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Хабаровска напоминает: безопасность каждого отдыхающего — в его собственных руках. Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время отдыха у воды, не заходить в необорудованных местах и не оставлять детей без присмотра.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru