В Новосибирской области состоится туристский слет «Больше, чем путешествие»

Окружной туристский слет «Больше, чем путешествие» впервые пройдет в Новосибирской области с 4 по 7 августа по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Мероприятие призвано раскрыть туристско-краеведческий потенциал Новосибирской области, популяризировать активный туризм среди молодежи и способствовать продвижению проектов туристской направленности в регионах Сибирского федерального округа. Слет объединит активистов туристических клубов, участников корпоративных туристических сообществ, молодые семьи туристов, а также педагогов-организаторов туризма.
Программа включает просветительские, культурные, соревновательные мероприятия. Запланированы лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, командные и индивидуальные соревнования, тематические встречи у костра, музыкальные вечера и полноценный поход. Подать заявку на участие можно до 1 июля на сайте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.