В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

Мужчина решил похвастаться пистолетом и несколько раз выстрелил в воздух в жилом квартале Киева.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета прямо во дворе жилого дома. Инцидент произошёл на улице Гната Хоткевича. Местные жители услышали выстрелы и сразу вызвали правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в своих социальных сетях.

По данным полиции, нарушителем оказался 39-летний киевлянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина решил похвастаться оружием перед своими товарищами и для этого произвёл два выстрела вверх.

Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали мужчину. Теперь ему предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве, а санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Киеве уже задерживали другого мужчину, устроившего стрельбу в ходе конфликта. 38-летний злоумышленник во время ссоры достал револьвер и произвёл около девяти выстрелов в 27-летнего оппонента.