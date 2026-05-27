В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

В Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета прямо во дворе жилого дома. Инцидент произошёл на улице Гната Хоткевича. Местные жители услышали выстрелы и сразу вызвали правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в своих социальных сетях.