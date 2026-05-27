В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

В Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета прямо во дворе жилого дома. Инцидент произошёл на улице Гната Хоткевича. Местные жители услышали выстрелы и сразу вызвали правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в своих социальных сетях.
По данным полиции, нарушителем оказался 39-летний киевлянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина решил похвастаться оружием перед своими товарищами и для этого произвёл два выстрела вверх.
Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали мужчину. Теперь ему предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве, а санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее в Киеве уже задерживали другого мужчину, устроившего стрельбу в ходе конфликта. 38-летний злоумышленник во время ссоры достал револьвер и произвёл около девяти выстрелов в 27-летнего оппонента.