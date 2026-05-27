ПЕРММ представил сумки из флагов, украшавших площадь перед Пермской оперой

Сумки, сшитые из флагов и баннеров, украшавших площадь перед Пермской оперой в дни премьер, представил Музей современного искусства ПЕРММ на выставке «Разобрано» (0+).
Об этом сообщает Пермский театр оперы и балета в своих соцсетях. В сообщении подчёркивается, что принцип бережного перепроизводства позволил праздничной атрибутике стать осязаемой памятью о прошедших спектаклях и их атмосфере.
«Нам особенно приятно, что частью большого разговора о пермской идентичности стала эксклюзивная серия сумок, созданная к 155-летию нашего театра по принципу бережного перепроизводства. Каждая вещь в этой коллекции уникальна: сумки вручную сшиты из флагов и баннеров, которые когда-то украшали площадь перед театром в дни премьер. Так они получили вторую жизнь, превратившись не просто в стильный аксессуар, а в осязаемую память о спектаклях, музыке и аплодисментах», — говорится в посте Пермского оперного.
Выставка «Разобрано» — совместный проект ПЕРММ и Фонда креативных индустрий Пермского края. Она посвящена локальному дизайну и современным авторским практикам. Это особый взгляд на место, в котором мы живём, — через материальные и визуальные коды, формирующие личную карту Пермского края.
Выставка открылась в Ночь музеев и будет работать до 28 июня.