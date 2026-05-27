Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПЕРММ представил сумки из флагов, украшавших площадь перед Пермской оперой

Эксклюзивную серию таких сумок можно увидеть на выставке «Разобрано».

Сумки, сшитые из флагов и баннеров, украшавших площадь перед Пермской оперой в дни премьер, представил Музей современного искусства ПЕРММ на выставке «Разобрано» (0+).

Об этом сообщает Пермский театр оперы и балета в своих соцсетях. В сообщении подчёркивается, что принцип бережного перепроизводства позволил праздничной атрибутике стать осязаемой памятью о прошедших спектаклях и их атмосфере.

«Нам особенно приятно, что частью большого разговора о пермской идентичности стала эксклюзивная серия сумок, созданная к 155-летию нашего театра по принципу бережного перепроизводства. Каждая вещь в этой коллекции уникальна: сумки вручную сшиты из флагов и баннеров, которые когда-то украшали площадь перед театром в дни премьер. Так они получили вторую жизнь, превратившись не просто в стильный аксессуар, а в осязаемую память о спектаклях, музыке и аплодисментах», — говорится в посте Пермского оперного.

Выставка «Разобрано» — совместный проект ПЕРММ и Фонда креативных индустрий Пермского края. Она посвящена локальному дизайну и современным авторским практикам. Это особый взгляд на место, в котором мы живём, — через материальные и визуальные коды, формирующие личную карту Пермского края.

Выставка открылась в Ночь музеев и будет работать до 28 июня.